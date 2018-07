Vadão pede paciência e compara estilo do Guarani ao do Barcelona

A sofrida vitória por 2 a 1 sobre o Boa, na terça-feira, não deixou todo mundo feliz no Guarani. Apesar de satisfeito com o resultado e celebrar o estilo de troca de passes do time, o técnico Vadão reclamou da impaciência da torcida. Para o comandante, os torcedores terão que se acostumar com o novo jeito de jogar da equipe.

As vaias começaram quando o Boa empatou a partida no começo do segundo tempo, após uma falha de Evandro. Querendo que o time fosse com tudo para o ataque, a torcida começou a pegar no pé de alguns jogadores que ficavam trocando passes.

"Se não der para jogar a bola, vamos rodar, rodar e rodar. O Barcelona roda e todo mundo acha lindo. O Guarani roda e falam que estamos jogando para trás. Não é rodar, é procurar espaço na defesa do adversário. A torcida tem que se acostumar. É melhor ter a bola nos pés do que dar a bola para o adversário", afirmou o treinador.

O resultado colocou o Guarani novamente no G4 da Série B, no terceiro lugar, com nove pontos, todos conquistados no Brinco de Ouro. Com três dias de descanso até a partida de sábado contra o Paraná, fora de casa, pela sexta rodada, Vadão quer aproveitar o período para recuperar os jogadores.

"O ponto principal é a recuperação. A gente não descansou nada, só recuperou e superou esse desafio. Vencemos na superação. As pessoas que não participam não tem muita noção, mas é um ritmo pesado. Hoje se corre 12, 13, 15 quilômetros em alta intensidade", encerrou.