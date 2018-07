Vadão testa lateral de volante para suprir ausências no meio de campo do Guarani

O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, está quebrando a cabeça para encontrar a formação ideal do Guarani para o jogo contra o Brasil-RS nesta sexta-feira, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS), pela 20.ª rodada da Série B. O maior problema está no meio de campo. Com Evandro suspenso e Bruno Nazário vetado pelo departamento médico, o treinador segue fazendo testes e a tendência é que o lateral-direito Lenon atue como volante.

Lenon, na verdade, é volante de ofício e se tornou lateral-direito com a ausência de um jogador de confiança na posição ainda no ano passado, quando o clube de Campinas (SP) disputava a Série C. Como se deu bem no setor, foi mantido na vaga.

A ausência de Evandro, suspenso com o terceiro cartão amarelo, veio justamente em um momento em que Vadão perdeu outros dois jogadores de meio de campo. Além de Bruno Nazário, Auremir, que era o seu primeiro volante titular, foi negociado com o futebol turco dias antes da partida contra o Internacional, no último sábado - derrota por 2 a 0.

Com Lenon de volante, Kevin ganha uma nova chance na direita. O jogador emprestado pelo Cruzeiro chegou ao estádio Brinco de Ouro da Princesa justamente para suprir a ausência de laterais, mas com apenas 19 anos não consegue manter regularidade.

"Lenon foi bem no jogo, o Kevin entrou bem na direita. A gente vai experimentar no treino. Se a gente entender que não agradou no treinamento, coloco outra equipe para jogar. Pode haver mudanças se eu entender que o treino não foi o que eu esperava", explicou Vadão.

Os desfalques do time campineiro não param no meio de campo. O zagueiro Genílson também recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e não pode enfrentar o Brasil-RS. Ewerton Páscoa voltou a treinar com bola, mas ainda não conseguiu participar dos coletivos. Assim, o jovem Léo Rigo foi testado ao lado de Diego Jussani.

A comissão técnica segue com esperanças de utilizar Ewerton Páscoa. Willian Rocha, que seria outra opção, já está vetado para 90 minutos e deve ficar no banco de reservas. A delegação seguiu no final da tarde desta quarta-feira para Porto alegre, de onde seguiria depois de ônibus para a cidade de Pelotas.