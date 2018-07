Vaga dará ao São Paulo mais R$ 5,2 milhões pela fase de grupos

O São Paulo também está de olho no dinheiro que a Conmebol dará caso o time confirme sua vaga na fase de grupos da Libertadores. Não é pouco. O clube do Morumbi ganharia mais R$ 5,2 milhões caso consiga despachar o Cesar Vallejo e se colocar na Chave 1, que já tem River Plate, The Strongest e Trujillanos. A Conmebol paga o equivalente a R$ 1,7 milhão por jogo como mandante realizado na fase de grupos. O São Paulo faria mais três partidas em casa - seis ao todo. É claro que a remuneração é motivo pequeno diante da possibilidade de o time brasileiro festejar o tetra da Libertadores, voltar a ganhar prestígio na América e confirmar mais uma participação no Mundial de Clubes da Fifa no fim do ano. Mas ajuda.

Para realizar estas duas partidas contra o Cesar Vallejo, pela pré-Libertadores, o Tricolor recebeu R$ 1,5 milhão, fora a renda do jogo desta quarta, no Pacamebu, que receberá mais de 30 mil torcedores. A Confederação Sul-Americana paga US$ 450 mil por jogo na etapa de grupos, o que daria os R$ 1,7 milhão por apresentação. O São Paulo entraria como um dos favoritos a se classificar para as oitavas (dois seguem na disputa), o que daria ao clube a possibilidade de morder mais US$ 750 mil.

A Conmebol se rendeu aos pedidos dos times participantes no fim da temporada passada e aumentou as cotas deste ano em 40% em relação ao período anterior. Para as quartas de final, os classificados recebem mais US$ 950 mil e outros US$ 1,2 milhão nas semifinais. De modo que se o São Paulo erguer a taça ao fim da disputa, vai colocar a mão numa premiação total de US$ 7,7 milhões, uma vez que o campeão leva mais US$ 3 milhões de prêmio. Esse dinheiro equivale a R$ 30 milhões.

VEJA A TABELA DA CONMEBOL

Primeira fase – US$ 400 mil (R$ 1,5 milhão)

Fase de grupos (três jogos como mandante) – US$ 1,35 milhão (R$ 5,2 milhões)

Oitavas de final – US$ 750 mil (R$ 2,9 milhões)

Quartas de final – US$ 950 mil (R$ 3,6 milhões)

Semifinal – US$ 1,25 milhão (R$ 4,8 milhões)

Vice-campeão – US$ 1,5 milhão (R$ 5,8 milhões)

Campeão – US$ 3 milhões (R$ 11,6 milhões)