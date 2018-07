Vaga já garantida na fase de grupos da Libertadores vira 'consolo' para o Santos

O amargo empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, ocorrido no Mineirão no último domingo após a equipe da casa marcar um gol com Manoel em posição de impedimento aos 44 minutos do segundo tempo, fez o Santos se ver virtualmente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, pois apenas uma improvável combinação de resultados nas duas rodadas finais permitiria à equipe da Vila Belmiro levantar a taça. Seis pontos atrás do líder Palmeiras, o time santista precisaria de duas vitórias e ainda de duas derrotas do alviverde nesta reta derradeira da competição.

O próprio Dorival Júnior disse no último domingo que o erro da arbitragem em Belo Horizonte pode ter tirado de seu time a "possibilidade real de título". Desta forma, a equipe hoje se vê mais na briga pelo vice-campeonato e teve como um outro "consolo" no último domingo o fato de que assegurou a sua classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2017 por antecipação.

Os três primeiros colocados do Brasileirão asseguram classificação para este estágio da competição continental e, na pior das hipóteses, o Santos fechará a sua campanha na terceira posição. O Atlético-MG até poderia alcançar os mesmos 68 pontos que o time santista possui hoje, mas a equipe paulista possui quatro vitórias a mais que o clube da capital mineira, sendo que o primeiro critérios de desempate é justamente o maior número de triunfos.

Tricampeão da Libertadores, o Santos não disputa a competição desde 2012, quando caiu diante do Corinthians nas semifinais, um ano após ter ficado com o título. A equipe da Baixada Santista, porém, sabe que seu retorno ao maior torneio da América do Sul já era esperado, assim como a vaga na fase de grupos, pois o time vem na briga direta pelo título há bastante tempo.

Ciente de que apenas um milagre o faria ser campeão brasileiro, o Santos foca de forma mais realista a conquista do vice-campeonato. E o mesmo poderá ser garantido já no próximo domingo, quando enfrentará o Flamengo, às 17 horas, no Maracanã. Por estar um ponto à frente dos rubro-negros, que ocupam o terceiro lugar, o time comandado por Dorival Júnior irá assegurar o objetivo com uma vitória.