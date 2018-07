Vaga, Kaká e Ceni empurram São Paulo contra o Figueirense

O título brasileiro já está decidido para o Cruzeiro e o São Paulo já se garantiu na Libertadores do ano que vem, mas o torcedor do Tricolor tem razões de sobra para acompanhar a partida de hoje contra o Figueirense no Morumbi. Além de poder assegurar o vice-campeonato, será a chance de comemorar a renovação de contrato de Rogério Ceni e dar o último adeus a Kaká, que vai para o Orlando City no começo do ano que vem.

Contratado por empréstimo na pausa para a disputa da Copa, Kaká faz seu último jogo pelo Tricolor em casa antes de embarcar para os Estados Unidos. O clube tentou renovar o vínculo até agosto para que ele jogasse a Libertadores, mas os americanos não cederam e, dessa forma, o jogador precisará se despedir. Para Muricy Ramalho, sua contribuição foi fundamental para que o time encontrasse o rumo no segundo semestre.

"Quando deram a ideia de trazer o Kaká, estávamos com a intenção de trazer um bom jogador e não tínhamos dúvida de que ele poderia ajudar como jogador. Ele abriu mão do lado financeiro sem problema e foi um exemplo", disse o treinador. "É um cara parceiro, alegre, tem passando bons exemplos e foi um tempo excelente. Agradecemos demais o que ele nos fez, ajudou demais. Fará muita falta."

Revelado pelo São Paulo em 2001, Kaká fez 23 jogos em sua segunda passagem pelo Morumbi e marcou três gols. Além do aporte técnico, é apontado por todos como um dos responsáveis por melhorar o ambiente da equipe. "Foi um prazer enorme jogar com ele, fico triste por ele ter que sair, nos ajudou bastante. Foi um entrosamento muito bom dentro e fora de campo", elogiou Ganso, que tem no meia seu ídolo de infância.

Se Kaká está de partida, Rogério deu na última sexta a notícia que todo torcedor queria ouvir e confirmou a continuidade da sua carreira pelo menos até agosto. O que poderia ser também o jogo de despedida do maior jogador da história do clube virou o primeiro após a confirmação de que ele continuará atuando.

Mas nem tudo é festa, afinal o time ainda precisa de pontos para assegurar o vice-campeonato e a consequente vaga na fase de grupos da Libertadores. Por isso, Muricy escalará força máxima para o confronto e já avisou que não admite a equipe atuando em marcha lenta. "Domingo é um jogo muito importante para garantirmos a vaga direta. Temos a vantagem em relação ao terceiro colocado para não termos que passar pelo susto de uma pré-Libertadores", disse Rogério Ceni.

As únicas baixas ficam por conta de Souza e Michel Bastos, que cumprem suspensão. A tendência é que Auro ganhe uma chance na lateral direita e Hudson, que vinha jogando no setor improvisado, seja adiantado para sua função de origem no meio.

SÃO PAULO X FIGUEIRENSE

Data: Domingo, às 17 horas

Local: Morumbi

Árbitro: Antônio Denival de Morais

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Auro, Rafael Toloi, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Souza, Ganso e Kaká; Alan Kardec e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

FIGUEIRENSE: Tiago Volpi; William Cordeiro, Thiago Heleno, Nirley e Marquinhos Pedroso; Dener, França, Marco Antônio e Felipe; Pablo e Marcão. Técnico: Argel Fucks.