Vaga nas oitavas da Copa do Brasil vira prêmio para campeões regionais

A vaga na Copa Sul-Americana era o grande prêmio oferecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para convencer os times do Norte e do Centro-Oeste a se dedicarem à Copa Verde, criada há três anos. Sem mais poder oferecer essa premiação, a CBF anunciou nesta quinta que passará a dar um lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil ao campeão do torneio. O mesmo vale para a Copa do Nordeste.

Pelo que definiu a Conmebol no mês passado, o Brasil tem direito a seis vagas na Copa Sul-Americana, que ficarão com os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro entre aqueles que não têm vaga na Copa Libertadores.

Isso causou um constrangimento para a CBF, que havia prometido vaga na Sul-Americana de 2017 aos campeões da Copa Verde e da Copa do Nordeste de 2016, respectivamente o Paysandu e o Santa Cruz. Até agora, a entidade nacional ainda não explicou como sairá dessa sinuca.

Para o ano que vem, a solução já está encontrada. Quem vencer a Copa Verde e a Copa do Nordeste em 2017 entra direto nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018. A entidade ainda não explicou como vai coincidir a Copa do Brasil com a Libertadores e a Sul-Americana, que a partir de 2017 também vão durar o ano todo.

Em se confirmando a vaga na Libertadores para a Chapecoense, serão oito brasileiros jogando este torneio em 2017. Caso dê vagas nas oitavas de final a eles, a Paysandu e Santa Cruz, seriam 10 times entrando nas oitavas e só seis vagas para todas as outras equipes. Além disso, especula-se que o campeão da Série B, o Atlético-GO, também ganhe esse direito.