Vagas nas oitavas de final da Liga dos Campeões começam a ser definidas

A quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões pode definir mais times nas oitavas de final, nesta terça-feira, com Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e Juventus tentando confirmar suas vagas no mata-mata. Até agora, apenas o Barcelona já está classificado para a próxima fase. Confira abaixo a situação de cada um dos grupos.

Grupo E: Respiro para o Bayern?

Com atuação decepcionante no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique vem de bons resultados na Liga dos Campeões e enfrenta o Benfica para conquistar um respiro.

O técnico croata Niko Kovac está pressionado pelos maus resultados na Bundesliga, que deixaram a equipe na quinta colocação depois do empate em 3 a 3 com o Düsseldorf. Semifinalistas da última edição, os bávaros precisam apenas de um empate em casa para se garantir no mata-mata.

Mais cedo, o Ajax assegura sua classificação se vencer o AEK fora de casa.

Grupo F: City perto da vaga

O Manchester City viaja para a França para enfrentar o Lyon, em busca de uma revanche após a derrota em casa por 2 a 1 no jogo de ida. Um empate garante os Citizens na próxima fase.

Por outro lado, o Lyon tenta voltar às oitavas de final pela primeira vez desde a temporada 2011-2012, quando foi eliminado de maneira surpreendente pelo APOEL.

Hoffenheim e Shakhtar Donetsk se enfrentam pelo outro jogo da chave.

Grupo G: Real quer afastar fantasmas

Mesmo com as duas equipes bem encaminhadas para a classificação, o duelo entre Roma e Real Madrid mostra-se interessante para ver se o time espanhol vai ter força para se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Eibar.

Quem vencer se confirma nas oitavas de final, mas as duas equipes podem se garantir mesmo sem entrar em campo, caso o CSKA não vença o Viktoria Plzen em casa um pouco mais cedo.

A Roma está desfalcada para o confronto, mas ainda assim busca uma revanche por conta da derrota por 3 a 0 no jogo de ida na capital espanhola.

Grupo H: Juventus a um ponto da vaga

Finalista há dois anos, a Juventus pode se contentar com um empate em casa contra o Valencia para voltar às oitavas de final.

A Velha Senhora terá um destaque particular pela revanche do português Cristiano Ronaldo, que acabou expulso no primeiro turno. O luso busca ampliar sua marca histórica de 121 gols na competição.

No outro jogo do grupo, o Manchester United garante a classificação se vencer o Young Boys em casa e se o Valencia não superar a Juve.