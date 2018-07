Vagner aprova estreia pelo Palmeiras e dá nota '6,5 ou 7' para sua atuação

A derrota do Palmeiras para o Atlético-MG acabou apagando a boa estreia do goleiro Vagner, que nas poucas vezes em que foi exigido, passou segurança e não teve culpa no gol sofrido. Após sete meses no clube, ele acredita que tenha mostrado um bom serviço em sua primeira atuação substituindo Fernando Prass, que está com a seleção brasileira olímpica.

“ Não foi como eu gostaria, com derrota, mas fico feliz por jogar e ter a oportunidade depois de sete meses. Quero dar os parabéns à torcida, que fez uma festa maravilhosa e torceram até o fim”, disse o goleiro de 27 anos, que fez uma grande defesa no primeiro tempo, em chute de Robinho, da entrada da área.

“Acho que foi uma atuação nota 6,5 ou 7. Vamos continuar trabalhando para aproveitar as oportunidades e continuar fazendo bons jogos”, comentou o substituto de Prass.

Em relação ao jogo, Vagner contou que o técnico Cuca alertou a equipe para evitar os cruzamentos para a área, mas não deu muito certo. “O Cuca falou na semana que tinha de evitar a bola centralizada, porque nossos atacantes eram mais baixos e a defesa deles é alta”.

O elenco do Palmeiras folga nesta segunda-feira e a reapresentação acontece na tarde de terça-feira, na Academia de Futebol. Para o jogo contra o Botafogo, desfalque certo é o volante Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.