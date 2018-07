Vagner Benazzi é o novo treinador do Bahia

Benazzi será o quarto técnico do Bahia em quatro meses. No final do ano passado, Márcio Araújo deixou o clube depois de conquistar o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, Vagner Benazzi é conhecido no interior paulista pela sua facilidade em conquistar acessos. Foram 12 na carreira, entre estaduais e divisões do Campeonato Brasileiro. O Bahia, porém, já está na elite tanto do Baiano quanto do Brasileirão.

O treinador de 56 chega a Salvador depois de ser demitido do Avaí, na segunda-feira. Na Ressacada, ele não fazia um grande trabalho na temporada. Deixou o time catarinense apenas na oitava e antepenúltima posição no campeonato estadual.

Benazzi chega a Salvador no sábado e assistirá o Ba-Vi de domingo das tribunas. No campo, quem comandará o Bahia será Chiquinho Assim, que depois continua na comissão técnica, como auxiliar.

O Bahia é apenas o vice-lanterna do Grupo 1 do Campeonato Baiano. Em sete rodadas, conquistou apenas sete pontos.