Vagner Love admite má fase do Corinthians após empate em casa contra o Ituano

O atacante Vagner Love admitiu a má fase do Corinthians e lamentou o empate por 1 a 1 contra o Ituano, neste domingo, na Arena Corinthians (sem a presença da torcida), em São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. O time comandado pelo técnico Tiago Nunes está sem vencer há seis rodadas (quatro empates e duas vitórias).

A última vitória do Corinthians no campeonato foi no clássico contra o Santos, no dia 2 de fevereiro. O empate levou a equipe aos 11 pontos, na terceira colocação do Grupo D, seis pontos atrás do Red Bull Bragantino, líder da chave e já classificado às quartas de final.

"Quando o resultado não vem a culpa é nossa. Tentamos lutar e correr atrás. É isso o que a gente vem fazendo. Não sei dizer se é má sorte. Não tem que vir aqui e dar explicação. Temos que ter a consciência de que a coisa não está boa para o nosso lado", admitiu Vagner Love, em entrevista à TV Globo, que entrou no segundo tempo na vaga do argentino Boselli e pouco produziu.

Na próxima rodada, o Corinthians recebe o rival Palmeiras, no próximo domingo, às 16 horas, novamente na Arena Corinthians, até segunda ordem em jogo com portões fechados. No entento, uma reunião da Federação Paulista de Futebol (FPF) com os clubes na manhã desta segunda-feira pode definir a suspensão do campeonato por conta da pandemia do coronavírus.