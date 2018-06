Vagner Love admite procura do Flamengo e contato com seu empresário

Nome cogitado para reforçar o ataque do Flamengo, o atacante Vagner Love admitiu que o clube iniciou o contato para tentar contratá-lo. O jogador de 33 anos revelou que houve uma primeira procura da diretoria, que conversou com seu empresário, Evandro Ferreira.

+ Em janeiro, Besiktas contratou Vagner Love e frustrou Flamengo

"Hoje, procuraram meu empresário. Não sei o que foi conversado, não tive contato com ele. Então, não adianta eu ficar falando um monte de coisa enquanto não tem nada. Até porque tenho contrato com o Besiktas e não posso ficar conversando se antes eu não resolver minhas coisas, se vou continuar lá, se vai haver negociação. Então, não vou ficar contando historinha para ninguém. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente", declarou em entrevista ao Esporte Interativo.

Vagner Love possui contrato com o Besiktas até o fim da temporada 2019/2020, mas tem sofrido com a falta de espaço no clube e vinha sendo pouco utilizado. Por isso, o time turco também pode ter o interesse de negociá-lo, caso o Flamengo de fato realize uma proposta pelo jogador.

O nome do atacante ganhou força diante das poucas opções do elenco no comando de ataque. Com a suspensão de Guerrero, que não atua até o ano que vem, por doping e a saída de Felipe Vizeu para a Udinese, Henrique Dourado é a principal peça do clube para a posição.

Se a negociação se desenrolar positivamente, Vagner Love fará sua terceira passagem pelo Flamengo, onde em 2010 e em 2012. O jogador nunca escondeu que trata-se do clube de seu coração, mas também já vestiu as camisas de Palmeiras, CSKA Moscou, Shandong Luneng-CHN, Corinthians, Monaco e Alanyaspor-TUR, além do Besiktas.