Vágner Love aprova primeiro jogo como titular no Corinthians

Vágner Love ficou 81 minutos em campo nesta quarta-feira na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre Linense, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Paulista. Foi a primeira partida como titular do atacante, que aprovou o seu desempenho em Lins.

“Me senti bem. Procurei me movimentar bastante porque isso é bom para melhorar o ritmo. Faltou o gol, e tem também a questão do entrosamento. Mas isso do entrosamento a gente pega aos poucos com o passar dos jogos”, disse Love após a partida no estádio Gilbertão.

O atacante recebeu poucas bolas em condições de marcar, mas participou diretamente no segundo gol. Aos 19 minutos do segundo tempo, Vágner Love chutou fraco e o goleiro defendeu com o pé esquerdo. Petros aproveitou o rebote no meio da área e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrenta o Mogi Mirim no Itaquerão, novamente pelo Campeonato Paulista. Vágner Love pode retornar ao banco de reservas para a entrada de Guerrero. O peruano deverá ser usado no domingo porque terá de cumprir suspensão diante do San Lorenzo, dia 4 de março, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.