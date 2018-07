Vagner Love chega ao Corinthians e já ficará no banco neste sábado

Vagner Love chegou bastante empolgado ao Corinthians. O atacante, que treina desde segunda-feira no CT do Parque Ecológico, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira como reforço da equipe e demonstrou entusiasmo com o seu retorno ao futebol brasileiro. Revelado pelo Palmeiras e com passagem pelo Flamengo, Love estava no Shandong Luneng, da China.

"Quero participar desse bando de loucos e ficar loucos igual a eles", disse o atacante em referência ao apelido da torcida do Corinthians.

Love participa nesta sexta-feira do seu primeiro treino sob o comando de Tite e só ficou sabendo que enfrentaria o Botafogo no começo da noite, após os trabalhos. O que não está definida é a escalação do atacante diante do São Paulo, quarta-feira, pela Libertadores. "Vamos com calma, o Tite que vai decidir. Eu vinha treinando, trabalhando, e independentemente da decisão que ele tomar, estarei pronto", afirmou.

Para conquistar uma vaga na equipe, Love se coloca à disposição até para jogar no meio de campo. "Nos últimos dois anos, não tenho jogado muito como centroavante. No CSKA Moscou, por exemplo, fiz muito mais o trabalho de meia do que de atacante. Hoje, posso jogar nas duas funções. Dependerá do Tite."