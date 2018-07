Vagner Love chega ao Monaco e promete 'raça' no time francês

Campeão brasileiro pelo Corinthians no ano passado, Vagner Love foi mais um dos jogadores que debandaram do elenco alvinegro no início desta temporada. Ele assinou contrato com o Monaco até 2017 e chegou ao clube do principado nesta quarta-feira. Em sua primeira entrevista pela nova equipe, explicou o que os torcedores podem esperar dele.

"Vim para disputar uma grande competição, que é o Campeonato Francês, poder atuar contra grandes jogadores, por um time grande da Europa. Sou um jogador que brigo muito pelo que quero. Vontade e raça não vão faltar. Sou muito competitivo e não gosto de perder nem em treino. Pode ter certeza que meus companheiros e a torcida verão um jogador brigador e que vai procurar fazer o máximo possível de gols", disse ao site do Monaco.

Vagner Love atuou somente em uma temporada pelo Corinthians antes de aceitar esta proposta para deixar o clube, como Renato Augusto, Ralf e Jadson também fizeram - os três foram para a China. Aos 31 anos, o atacante terá no Monaco a possibilidade de atuar em um grande centro europeu, o que parecia improvável há alguns meses.

"Quando surgiu a possibilidade, fiquei muito feliz, muito contente. Já tinha vindo jogar aqui uma vez, com o CSKA, então sabia que a cidade era extraordinária e que o Monaco era um grande clube. Fiquei muito ansioso, com muita vontade de chegar logo aqui e assinar o contrato. Não vejo a hora de poder treinar com meus companheiros, jogar e fazer meu melhor", afirmou.

O jogador só pediu um período para entrar em forma antes de atuar, já que estava de férias e pouco participou da pré-temporada corintiana. "Estava há um mês de férias, voltei a treinar agora, no dia 6. Então, vou precisar de alguns dias para me preparar física e tecnicamente para que eu tenha condições de fazer bons jogos."