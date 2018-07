Vagner Love comemora volta ao Flamengo e mira dupla com Ronaldinho

MOSCOU - Demorou quase dois anos, mas o Flamengo enfim conseguiu acertar o retorno de Vagner Love, oficializado nesta quarta-feira. Empolgado com a volta ao clube que defendeu no primeiro semestre de 2010, o jogador ficou ainda mais satisfeito por ter sido adquirido em definitivo. O novo reforço da equipe da Gávea assinou contrato até o final de 2014 e já sonha com uma parceria com Ronaldinho Gaúcho.

"Agora é em definitivo. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo em retornar para o clube do meu coração. Vai ser muito bom vestir a camisa sem ter que ir embora seis meses depois. Vou ficar por um período longo e quero vencer, vencer e vencer. Quero ganhar todos os títulos possíveis pelo clube", afirmou, ao site oficial do clube.

Em 2011, mesmo fora do Flamengo, Vagner Love participou da festa de apresentação de Ronaldinho Gaúcho na equipe. Amigo pessoal do astro, o atacante espera se entender bem com o meia dentro de campo. "Estou doido para jogar logo com o Ronaldinho. Ele é tudo isso para mim também, meu irmão, padrinho, compadre, amigo... Não vejo a hora de entrarmos em campo juntos", disse o atacante.

Os elogios foram retribuídos por Ronaldinho Gaúcho, que classificou o novo reforço do Flamengo como um dos melhores atacantes do mundo. "Para mim, é uma grande honra poder jogar com o Vagner Love. Ele é meu compadre, amigo, irmão, padrinho e afilhado. Por isso tudo, estou muito feliz. A chegada dele é muito boa para a gente. Considero o Love como um dos melhores atacantes do mundo", afirmou.

Vagner Love teve uma passagem rápida, mas de sucesso pelo Flamengo no primeiro semestre de 2010, cedido por empréstimo pelo CSKA Moscou. Naquele período, o atacante disputou 29 partidas e marcou 23 gols, além de ter sido o artilheiro do Campeonato Carioca e faturado o título do estadual. O atacante agradeceu o esforço feito para que seu retorno fosse concretizado.

"Agradeço muito a todos que mantiveram a esperança que um dia eu voltaria ao clube, a todos que torceram por isso. Agradeço a todo mundo que pensou positivo para que tudo desse certo, a presidente Patricia Amorim e ao Michel (Levy, vice-presidente de finanças do clube), que veio aqui ''brigar'' com os russos para eu voltar. Agora é só alegria. Agora é Mengão! Agora é Mengão!", disse.