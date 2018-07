Vágner Love dá susto em treino, mas não preocupa Fla No último treino antes do confronto diante do Santos, neste domingo, no Engenhão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Joel Santana levou um grande susto. Durante o rachão, o atacante Vágner Love sentiu dores na coxa direita, após disputa com o goleiro reserva Marcelo Carné.