Vagner Love diz que Flamengo é favorito contra Corinthians: 'Obrigação deles'

O atacante Vagner Love viajou com o elenco para Manaus, onde o Corinthians enfrentará o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, mas já está de olho na partida contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time paulista fará o primeiro jogo em casa, dia 15, e a volta será no Rio, em 4 de junho.

"Para mim normal (jogar contra o Flamengo). Em 2015 fui vitorioso nos dois jogos. Aqui por 1 a 0, foi especial pois fiz o gol. É o encontro das duas maiores torcidas do Brasil. Serão dois grandes jogos, espero que o Corinthians tenha mais sorte e avance. Não me recordo dos outros duelos, mas acredito que vai ser uma oitavas de final que vai tirar o fôlego e testar o coração de muita gente", disse.

Logo após o sorteio que definiu os confrontos, Emerson Sheik, gerente do Corinthians, tratou de colocar o Flamengo como Favorito. Love concordou com o dirigente. "Pode ser, pelas contratações, pelo dinheiro que o Flamengo gastou é até obrigação deles ganhar da gente. Mas futebol é jogado dentro das quatro linhas. Sabemos das dificuldades que serão encontradas, vai vencer quem errar menos, espero que seja o Corinthians", afirmou.

Até a pausa para a Copa América, em 14 de junho, o Corinthians fará dez jogos. Além das oitavas da Copa do Brasil, entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro e também pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

"Estou me readaptando ao nosso calendário, que é bem puxado. Fomos para Bahia, depois São Paulo, agora para Manaus... Temos que nos adaptar, não pode buscar desculpas. Quem gosta de futebol, quem gosta de viver isso, tem de estar pronto para qualquer coisa", disse Love.