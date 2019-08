Vagner Love diz ser grato ao Palmeiras, mas declara ser hoje 'totalmente corintiano'

Vagner Love vinha com atuações discretas desde o retorno do Corinthians após a Copa América. Na quinta-feira, no entanto, foi o protagonista do time na vitória por 2 a 1 sobre o Montevideo Wanderers, resultado que garantiu vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

"Sabíamos que o jogo seria difícil. Mas fizemos um bom duelo em casa, e hoje (ontem) viemos aqui e conseguimos a classificação. Muito feliz de anotar os dois gols e conseguir ajudar a equipe conquistar essa classificação", comemorou.

O jogador comentou sobre a motivação do clássico de domingo com o Palmeiras e o desafio de enfrentar a equipe que o revelou para o futebol. "Sou muito grato por ter começado no Palmeiras, por ter chegado ao futebol profissional jogando lá, mas já passou, vivo outra história, meu coração é totalmente corintiano", disse.

"Não cuspo no prato que comi. O Palmeiras me ajudou a jogar fora do país, conquistar títulos, s chegar na seleção brasileira. Minha primeira convocação eu estava jogando lá. Mas hoje estou muito feliz de estar no Corinthians. Posso me definir um corintiano. É um jogo especial, um clássico, todo mundo quer estar ali jogando, quero desfrutar. Se o professor me der essa moral de domingo estar lá... Vamos buscar esses três pontos", prosseguiu.

O Corinthians recebe o Palmeiras no domingo, às 19h, na arena em Itaquera pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam embaladas para a partida. O time alviverde goleou o Godoy Cruz por 4 a 0 e avançou às quartas de final da Libertadores. A equipe de Carille eliminou o Wanderers no Uruguai.