Vagner Love é aprovado nos exames e assina com o Corinthians

Novo reforço do Corinthians, Vagner Love aprovado em exames médicos realizados nesta quarta-feira e assinou contrato de 19 meses com o time alvinegro. Por meio de nota divulgada nesta tarde em seu site oficial, o clube do Parque São Jorge informou que os detalhes da apresentação oficial do atacante serão "divulgados em breve".

Oficializado, Love se tornou o quinto reforço contratado pelo Corinthians para esta temporada, após as chegadas do volante Cristian, do atacante Stiven Mendoza, do lateral Edílson e do zagueiro Edu Dracena.

Ex-Palmeiras, CSKA Moscou e Flamengo, o atacante vinha defendendo o Shandong Luneng, da China, pelo qual chegou a disputar amistoso contra o Palmeiras, no mês passado, no Allianz Parque. Pouco depois, ele rescindiu o contrato que tinha com a equipe chinesa.