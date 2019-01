Vagner Love é inscrito no Paulistão, treina e deve ir para o clássico

O atacante Vagner Love foi inscrito no Campeonato Paulista nesta quinta-feira e a tendência é que seja a principal novidade do Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, pela quinta rodada da competição.

Campeão brasileiro pelo time alvinegro em 2015, o jogador participou normalmente da atividade com bola nesta quinta-feira e deve ficar na reserva contra o time alviverde. Vagner Love foi apresentado aos torcedores no intervalo da derrota para o Red Bull na quarta-feira, e dará sua primeira entrevista coletiva após o retorno nesta sexta-feira pela manhã.

Os atletas que começaram em campo contra o Red Bull ficaram na academia e fizeram trabalho regenerativo. Love participou com os demais jogadores de um trabalho tático em campo reduzido. O centroavante é uma das esperanças de fazer o Corinthians voltar a ter grandes apresentações.

Neste início de ano Carille ainda não encontrou a formação ideal. Até agora foram duas derrotas, um empate e uma vitória no Estadual. O treinador já avisou que Love pode atuar como centroavante centralizado e também pelos lados do campo.

Com Mauro Boselli e Gustagol na briga por uma vaga no comando do ataque, a expectativa é que Love tenha mais oportunidades nas pontas. O Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo C do Paulistão, com quatro pontos conquistados. O último treinamento antes do clássico acontece na sexta-feira pela manhã.