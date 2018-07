Vagner Love espera chance na seleção com novo técnico

RIO - Com a demissão de Mano Menezes, Vagner Love espera ter nova chance na seleção brasileira. O atacante do Flamengo participou na manhã desta terça-feira da Soccerex, feira de negócios do futebol que está sendo realizada em Copacabana, na zona sul do Rio.

Love falou sobre a expectativa de voltar a ser lembrado. "Tomara! Eu vou procurar fazer meu trabalho da melhor maneira possível no Flamengo. Se for reconhecido, ficarei muito feliz", disse o jogador, que visitou o stand do Flamengo na feira.

O atacante, no entanto, reconheceu que não teve um ano bom. "Poderia ter feito muito mais gols, eu sei disso. A questão da mudança de treinador, não ter o mesmo time nos jogos dificultou um pouco. O Dorival entrou e teve que montar um novo esquema de jogo, só agora na reta final do campeonato é que conseguimos repetir a mesma equipe".

Já planejando a temporada de 2013, Vagner Love garantiu que confia na reestruturação da equipe. "O Flamengo vai se estruturar, se reforçar e vamos fazer grandes campeonatos no próximo ano."