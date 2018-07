Vagner Love espera embalar na reta final do Campeonato Brasileiro

Vagner Love afirmou nesta terça-feira que espera embalar nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro para levar o Corinthians ao título. O atacante marcou oito gols até agora na competição. O artilheiro da equipe no Nacional é o meia Jadson, com 12.

“Quem sabe eu não possa marcar nessas últimas rodadas e ajudar o time a ser campeão. Seria bom para mim e seria bom para o Corinthians conseguir o objetivo”, disse Love.

O atacante já amarga um jejum de quatro partidas sem marcar. Seu último gol foi na vitória por 3 a 0 contra o Joinville, no dia 13 de setembro. “Fico chateado, triste, com as críticas mas confio no meu potencial, no meu trabalho, não preciso provar nada para ninguém”, disse.

Love tentará acabar com a seca de gols na quinta-feira, quando o Corinthians recebe o Goiás, às 19h30, no Itaquerão. A equipe lidera o Campeonato Brasileiro com 61 pontos, cinco a mais do que o Atlético-MG, segundo colocado.