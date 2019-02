Vagner Love estreará na Copa do Brasil e Boselli continua na reserva de Gustagol

O atacante Vagner Love deve fazer seu primeiro jogo no retorno ao Corinthians na quinta-feira, contra o Ferroviário, em Londrina, pela rodada de estreia da Copa do Brasil. O jogador treinou entre os titulares e formou dupla com Gustagol.

Love entrou na vaga de Mateus Vital e atuou na função que ele batizou de “falso 10”. Basicamente, ele compõe o ataque ao lado do centroavante e tem liberdade para cair pelas pontas. Algo semelhante com a maneira que atuou no CSKA, da Rússia, quando formou dupla com Jô, e também no período em que jogou pelo Flamengo com Adriano Imperador.

O restante do time foi o mesmo que bateu o Palmeiras no clássico de sábado pelo Paulistão. Mauro Boselli, um dos principais reforços da temporada, seguiu entre os reservas. Até agora o centroavante argentino fez apenas um jogo como titular: na derrota para o Red Bull, há uma semana, por 2 a 0.

Boselli ainda sente a falta de ritmo de jogo e concorre por uma posição com Gustagol, o principal destaque da equipe na temporada. O centroavante voltou de empréstimo do Fortaleza, já marcou três gols pelo Corinthians e teve atuação decisiva contra o Palmeiras.

Gustagol é também um jogador fundamental para o esquema do técnico Fábio Carille, que treina insistentemente jogadas de bola aérea. Na terça-feira, o treinador orientou o setor ofensivo e o defensivo para acertar o posicionamento nos cruzamentos.

Boselli não é tão forte nas jogadas pelo alto. Nos treinos e no jogo que fez, demonstrou ser mais aquele atacante incansável, que vai para a dividida com os zagueiros e chega na área para finalizar.