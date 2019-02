Vagner Love faz gol e Boselli erra pênalti em jogo-treino do Corinthians

Vagner Love e Boselli atuaram pela primeira vez juntos, nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, em jogo-treino do time reserva do Corinthians contra o Desportivo Brasil. Foi a primeira atividade do time na semana, após a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, no sábado, pelo Campeonato Paulista.

E a dupla de ataque teve boa atuação. Em assistência do argentino, Love fez o único gol da partida. Boselli teve a sua chance de marcar, mas tentou a cavadinha, em cobrança de pênalti, e acertou o travessão.

Boselli jogou mais fixo na área adversária, enquanto Love atuou pelas laterais, com maior movimentação. Curioso é que o gol surgiu com os dois em posições contrárias. Boselli, pela direita, tocou para Love, no centro da área, para finalizar.

A equipe foi escalada no primeiro tempo do jogo-treino com Walter; Gabriel, Pedro Henrique, Marllon e Léo Santos; Araos, Richard e Pedrinho; Vagner Love. Na segunda etapa, Sergio Díaz e André Luis entraram nas vagas de Clayson e Pedrinho. Foi quando saiu o gol de Love.

O jogo-treino teve dois tempos de 35 minutos. O técnico Fábio Carille utilizou apenas os reservas do clássico de sábado. Os titulares fizeram atividade na academia.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, em Londrina, diante do Ferroviário, do Ceará, pela primeira fase da Copa do Brasil. No domingo, pelo Paulistão, o adversário será o Novorizontino, em Novo Horizonte.