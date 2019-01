Vagner Love faz primeiro treino após retorno ao Corinthians

O atacante Vagner Love iniciou sua segunda passagem pelo Corinthians na tarde desta terça-feira. O jogador de 34 anos trabalhou na academia do CT Joaquim Grava e depois foi ao gramado onde treinou com o restante do elenco. Ele reencontrou o técnico Fábio Carille e outros funcionários com quem havia trabalhado em 2015.

O atacante chegou a São Paulo nesta segunda-feira, após rescindir o contrato com o Besiktas, da Turquia. No mesmo dia, o Corinthians anunciou a sua contratação por duas temporadas. Embora tenha a concorrência de Gustagol e Mauro Boselli, Love pode ser escalado pelos lados do ataque. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, a data da apresentação oficial ainda não foi definida. Ele está fora do jogo desta quarta-feira diante do Red Bull.

O atacante dará início à sua segunda passagem pelo Corinthians. Ele se destacou há quatro anos, quando chegou do futebol chinês e anotou 16 gols em 50 partidas na temporada de 2015. Ele foi titular e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, que terminou com a conquista do hexacampeonato pelo clube.

Ao sair do Corinthians, o atacante teve uma passagem frustrada pelo Monaco (FRA). Em seguida, foi atuar no futebol turco. No Alanyaspor, ele fez 34 gols em 44 jogos. No Besiktas jogou apenas 27 partidas e fez dez gols.