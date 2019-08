Vagner Love lamenta empate do Corinthians, mas valoriza ponto conquistado

O atacante Vagner Love, do Corinthians, evitou criticar a atuação e o resultado do time neste domingo. Após marcar o gol do time no empate por 1 a 1 contra o Avaí, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador afirmou que apesar de a vitória contra o lanterna ter sido um resultado possível de conquistar, o empate é útil por se tratar de uma partida fora de casa.

O Corinthians saiu atrás no segundo tempo, com o gol de Richard Franco, e buscou a igualdade logo depois. "Quando eu entrei, o Betão (zagueiro do Avaí) foi expulso. Isso facilita para a gente empatar o jogo e criamos até para virar. Mas valeu um ponto aqui. Sabemos que ia ser muito difícil, apesar de o Avaí estar passando por uma dificuldade grande no campeonato", afirmou ao canal Premiere.

Se tivesse vencido, o Corinthians assumiria o quarto lugar na classificação. O empate faz a equipe ganhar uma posição e chegar ao quinto posto, ao ultrapassar o Atlético-MG. A partida em Florianópolis teve uma expulsão para cada lado e ainda um gol do clube alvinegro anulado por impedimento ainda no primeiro tempo. O árbitro de vídeo foi quem detectou a irregularidade.

Após a partida, Love cobrou foco no compromisso seguinte na temporada, pela Copa Sul-Americana. "Agora temos de descansar para se preparar bem para os próximos jogos importantes que temos", disse o atacante. Na quinta-feira, no Rio, a equipe enfrenta o Fluminense, no Maracanã, com a necessidade de vencer para ir à semifinal da competição continental.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians só volta a campo no domingo. O time do técnico Fábio Carille recebe o Atlético-MG em confronto direto com um adversário que está próximo na tabela de classificação.