Vagner Love minimiza críticas e espera crescer no Corinthians

Alvo da torcida nos últimos jogos, Vagner Love não se abala com as críticas. Ele admite que ainda não correspondeu às expectativas dos torcedores, mas minimiza as críticas e mostra confiança em sua evolução no Corinthians. "Tenho que matar um leão por jogo aqui por causa da desconfiança da torcida", afirmou nesta quarta-feira, em tom de desabafo.

"Às vezes, você erra uma jogada e a torcida já quer criticar. É preciso lidar com isso. Tenho de matar um leão por jogo por conta da desconfiança, mas isso não me abala", garantiu o atacante, um dos titulares mais contestados da equipe.

O experiente chegou ao clube no início deste ano para ser mais uma opção no ataque corintiano. Fora de forma, demorou para estrear. E não empolgou a torcida em seus primeiros jogos. Love, então, era reserva de Paolo Guerrero, artilheiro do time. A situação mudou com a saída do peruano, no fim de maio. Vagner Love foi alçado à posição de titular e as cobranças aumentaram.

"Estou procurando a cada dia que passa conversar com os companheiros, principalmente com os do meio para frente. As jogadas estão começando a sair, a tendência é melhorar. Estou me adaptando, me encontrando, espero melhorar para fazer gols que o torcedor merece", declarou Love. "Sei do meu valor, meu potencial, sei que posso resolver jogos pelo Corinthians."

TREINO

Love e os demais titulares do Corinthians treinaram na manhã desta quarta, no CT Dr. Joaquim Grava. Os reservas não participaram porque estão em Natal, onde vão disputar um amistoso festivo com o ABC-RN na noite desta quarta. A partida, que celebra o centenário do time da casa, a equipe paulista será comandada pelo técnico Tite.

Sem o treinador, os titulares foram comandados pelos auxiliares Cleber Xavier e Fábio Carille e pelo preparador físico Fábio Mahseredjian. Eles fizeram um trabalho técnico em campo reduzido. O único desfalque da equipe titular foi o volante Bruno Henrique, que fez reforço muscular na academia.