Vagner Love perde pênalti, mas CSKA avança na Liga Europa

O atacante Vagner Love por pouco não se tornou o vilão de uma possível eliminação do CSKA Moscou em casa pela Liga Europa, nesta terça-feira. Ele perdeu um pênalti, mas viu o zagueiro Ignashevich fazer um gol no rebote e empatar a partida contra o PAOK Salônica em 1 a 1. O resultado classificou os russos.

O CSKA havia conquistado na semana passada uma importante vitória por 1 a 0 na partida de ida, mas começou jogando mal nesta terça-feira, foi para o vestiário com um empate em 0 a 0 e ainda viu o PAOK sair na frente aos 22 minutos da etapa final, com Muslimovic, que aproveitou uma falha grotesca do goleiro Akinfeev.

O placar de 1 a 0 para os gregos ia levando o jogo para a prorrogação, até que, aos 35, Tosic entrou na área em velocidade e foi derrubado pelo goleiro Kresic.

A chance de evitar o tempo extra caiu nos pés de Love, que, no entanto, bateu mal o pênalti e viu o goleiro defender. Para sorte do brasileiro, Ignashevich chegou antes da zaga e apenas empurrou para o gol vazio.

Agora, o CSKA espera a partida de volta entre Sevilla e Porto, em Portugal, nesta quinta-feira, para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Na ida, os portugueses venceram por 2 a 1 na Espanha.