Vagner Love pode trocar Corinthians pelo futebol chinês

Depois de Jadson, agora os chineses querem tirar Vagner Love do Corinthians. O atacante já foi sondado por um clube da China e nos próximos dias a diretoria do Parque São Jorge deve receber uma proposta oficial pelo jogador, que trabalhou no país antes de retoenar ao Brasil neste ano. Love jogou duas temporadas na China e já disse várias vezes que, aos 31 anos, o lado financeiro tem um peso fundamental na sua carreira.

O atacante tem contrato com o Corinthians até agosto de 2016, tempo suficiente para disputar a Libertadores, e recebe cerca de R$ 500 mil por mês - é um dos mais altos salários do elenco. A proposta dos chineses seria superior a R$ 1 milhão por mês.

Love chegou ao Corinthians em fevereiro. Com a contratação do atacante, a diretoria já se preparava para a saída de Guerrero, o que acabou acontecendo no meio do ano. Mesmo com a vaga de titular garantida, o jogador demorou para começar a jogar a bem, mas terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro da equipe, com 14 gols.

Segundo o presidente Roberto de Andrade, o Corinthians deverá ter quatro reforços para 2016. Buscar novos jogadores para o ataque é uma das prioridades da diretoria, mesmo se Love não deixar o grupo.