Vagner Love promete garra e determinação no Corinthians

Um dia depois de assinar contrato por 18 meses, vestir a camisa para uma foto e ser anunciado oficialmente como reforço do Corinthians, o atacante Vagner Love falou neste sábado as suas primeiras palavras como novo jogador do time de Parque São Jorge. Em um vídeo divulgado pelo Corinthians em uma rede social, o atleta prometeu garra e determinação durante sua passagem pela equipe.

"Torcida corintiana, estou chegando! Pode ter certeza que não vai faltar garra, determinação. Vou fazer o meu melhor. Vou fazer de tudo para o Corinthians conseguir muitos títulos. Estou chegando! Eu sou mais um no bando desse monte de loucos!", disse Vagner Love em vídeo postado no Instagram do Corinthians. No início desta semana, o atacante havia rescindido contrato com o Shandong Luneng, da China.

Vagner Love, de 30 anos, também tinha proposta de voltar para a Rússia e jogar no Lokomotiv Moscou, mas sua prioridade era retornar ao Brasil. O atacante projetou-se como jogador no Palmeiras, onde jogou de 2002 a 2004. Transferiu-se para Rússia e permaneceu no CSKA Moscou até 2011. Ele acabou retornando ao Brasil em 2009 e teve passagem apagada por seu ex-clube.

Também atuou no Flamengo antes de voltar para a Europa. Em 2013, assinou com o time chinês. Vagner Love deixou o Shandong Luneng porque o clube chinês acertou a contratação de Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, e ultrapassou o limite de estrangeiros.

Em 2005, o Corinthians fez uma tentativa frustrada de contratar o jogador, que tinha acabado de ir para a Rússia e não havia se adaptado. Chegou a dar uma entrevista como jogador do time alvinegro, e já com a camisa corintiana, algo que irritou a diretoria do clube russo e este acabou sendo um dos motivos para o negócio não ser concretizado.