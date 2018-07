Vágner Love promete 'roubar a cena' contra o Corinthians

O atacante Vágner Love desprezou o papel de coadjuvante no esperado confronto entre Flamengo e Corinthians, nesta quarta-feira, e avisou que pretende "roubar a cena" no duelo que reunirá Adriano e Ronaldo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Veja também:

Flamengo quer Maracanã lotado para bater Corinthians

Rogério Lourenço saca Toró e testa Rômulo no Flamengo

Ronaldo Angelim se diz pronto para encarar o Corinthians

"Vai ser um duelo bom, entre dois grandes atacantes, mas antes o confronto é entre Flamengo e Corinthians. São duas grandes equipes, dois grandes jogadores, e eu acho que estou como coadjuvante nessa partida. Mas quem sabe não acabo roubando a cena e brilhando mais do que eles dois?", declarou.

Love, porém, aposta suas fichas em Adriano no confronto direto com Ronaldo. "O Adriano tem que ganhar de qualquer jeito, senão leva cascudo", afirmou, em tom de brincadeira.

E, para ajudar o Flamengo no confronto desta quarta, o atacante espera contar com o apoio da torcida, que prometeu provocar Ronaldo. "Tomara que atrapalhe ele, que peguem bastante no pé dele e ele facilite as coisas para a gente", declarou Vágner Love.