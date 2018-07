Vagner Love revela que quer voltar a defender o Flamengo em julho

RIO - O atacante Vagner Love confirmou nesta quinta-feira que pediu à diretoria do CSKA Moscou para voltar ao Flamengo em julho. "Eu tenho contrato até 2014. Para sair daqui, o CSKA vai querer uma recompensa grande, mais tempo de contrato... Mas já tive uma reunião, foi um primeiro passo, e vamos ver se em julho consigo negociar", revelou o atacante, em entrevista à Rádio Tupi.

Vagner Love só poderia voltar a jogar no Brasil em agosto, quando reabre a janela de transferências internacionais. Ele garante que quer voltar a atuar no futebol brasileiro. "Pedi a ele (presidente do CSKA) para voltar ao Brasil e o único time que me fez uma proposta oficial foi o Flamengo. Espero que o negócio possa sair e eu possa voltar o mais rápido possível", disse o jogador.

Ele afirmou estar ansioso para jogar ao lado do amigo Ronaldinho Gaúcho. "Seria bom. Espero, num futuro próximo, estar no bonde do meu padrinho (Ronaldinho). Mas ainda não tem nada. Só uma reunião pedindo para eu voltar ao Brasil. Só que agora não tem como negociar com a janela de transferências fechada. Tem que ter paciência e esperar. Ver uma contraproposta do CSKA e ver o que vai acontecer", explicou o atacante.

