Vágner Love se diz ansioso para reestreia no Flamengo A dois dias de sua reestreia pelo Flamengo, o atacante Vágner Love tenta conter a ansiedade. Após mais de um ano e meio do fim de sua primeira passagem, ele voltará a vestir a camisa do clube na partida diante do Nova Iguaçu, neste domingo, às 17 horas, no Cláudio Moacyr, pela sexta rodada da Taça Guanabara.