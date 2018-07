Vagner Love será apresentado pelo Corinthians nesta sexta

Principal contratação do Corinthians para este início de temporada, o atacante Vagner Love será oficialmente apresentado nesta sexta-feira, às 15h30. A diretoria do clube confirmou a cerimônia do jogador, que já vem treinando ao lado dos companheiros, para a sala de imprensa do CT Joaquim Grava. Pouco depois, ele treinará com o restante do elenco.

Depois de definir a apresentação, a diretoria corintiana corre para regularizar o atacante, que até a tarde desta quinta-feira ainda não tinha o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Vagner Love chegou ao Corinthians mostrando boa forma física e teve bons resultados nos testes. Se for regularizado a tempo, o jogador poderia ser testado na partida deste sábado diante do Botafogo, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista. A tendência é de que ele fique no banco se tiver condições legais.

O atacante poderia ser uma alternativa para a ausência de Guerrero na estreia da fase de grupos da Libertadores diante do São Paulo, quarta-feira que vem, uma vez que o peruano foi suspenso por três partidas pela Conmebol. Se tiver em boas condições físicas, Vagner Love deve ser o titular.