Vagner Mancini acompanha enterro da mãe em Ribeirão Preto e volta ao Grêmio terça

Em meio à turbulência em que está envolvido com a ameaça de rebaixamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o técnico Vagner Mancini sofreu um golpe familiar com a morte de sua mãe, Antônia Monroe Mancini, no domingo à noite.

Mancini, que estava em São Paulo com a delegação do Grêmio, viajou para Ribeirão Preto, numa distância de 320 km, logo após o empate com o Corinthians para tentar visitá-la no hospital. Nesta tarde acompanhou o velório no Memorial Campos Elísios e depois, às 16 horas, o sepultamento da mãe. Ela foi internada no sábado e morreu no domingo de noite. A causa da morte não foi revelada.

O técnico informou à direção do Grêmio que vai estar em Porto Alegre na terça-feira. Ele vai comandar o time diante do Atlético-MG, na última rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira na Arena Grêmio. Após o empate com o Corinthians, por 1 a 1, na Neo Química Arena, o time gaúcho ficou com 40 pontos, na 18ª posição, e praticamente rebaixado à Série B.

A direção do clube registrou uma nota de pesar nas suas redes sociais: "Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica com imenso pesar o falecimento da senhora Antonia Monroe Mancini, mãe do técnico Vagner Mancini. O Grêmio se solidariza com amigos e familiares, desejando força para superar este momento de imensa dor", diz a nota do Grêmio.