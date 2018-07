Vagner Mancini admite que o Botafogo precisa de 'muitos acertos'

Incomodado com a sequência negativa do Botafogo nas últimas semanas, Vagner Mancini admite que o time precisa de "muitos acertos" para evitar novos sustos no Campeonato Brasileiro. Com três derrotas consecutivas, a equipe carioca está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

"Daqui para frente muitos acertos terão que ser feitos para que o Botafogo volte a ser uma equipe competitiva ao longo de 90 minutos e não só por 45 minutos", afirmou o treinador, após o revés por 2 a 0 no beira-rio.

Na sua avaliação, o Botafogo perdeu a partida ao sofrer forte queda de rendimento depois do intervalo. "Esse grupo de hoje mostrou que foi muito forte no primeiro tempo, mas sucumbiu no segundo", disse, preocupado com as mudanças constantes no time. "O mais importante é que ao longo de oito meses de campeonato você tenha realmente um grupo."

Apesar da decepção, Mancini evita ampliar a pressão dentro do clube. "A pressão existe internamente diante de tantas coisas que a gente vive no Botafogo, não apenas pelos resultados. Mas perder para Atlético-MG, São Paulo e Internacional não é nenhum desastre. É importante dizer que cada jogo tem sua história e a história quem deixou de escrever fomos nós nos três jogos."