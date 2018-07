Vágner Mancini afirma que Botafogo vai lutar 'até o último minuto'

Com cinco derrotas consecutivas, o Botafogo está a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E, faltando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão, precisa vencer seus dois jogos e torcer por uma improvável combinação de resultados para conseguir escapar da queda. Apesar de tudo isso, o técnico Vagner Mancini ainda acredita na permanência da equipe na Série A.

"Temos de lutar, não nos resta outra coisa. Lutar com dignidade até o último minuto do último jogo para mudar uma situação que parece definida, mas ainda não está", declarou o treinador, após a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, em Santa Catarina.