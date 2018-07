Vagner Mancini critica o volante Airton por expulsão no Botafogo

O técnico do Botafogo, Vagner Mancini, não poupou Airton de críticas pela derrota na derrota por 4 a 2 para o São Paulo, na noite de quarta-feira, no Mané Garrincha, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante acabou recebendo cartão vermelho por pisar no atacante Alexandre Pato e foi repreendido pelo treinador, que esperava não ver mais esse comportamento no seu jogador.

"Exagerou e foi expulso justamente. Antes disso, ele fez um lindo lançamento, deixando o Wallyson na cara do gol. O Airton tem muita força. Hoje ele lembrou aquele Airton antigo. Hoje infelizmente ele teve uma recaída grande e foi expulso de forma justa", disse.

Mancini apontou a expulsão de Airton como apenas um dos fatores para a derrota do Botafogo. O treinador também avaliou que a qualidade do São Paulo e o excesso de desfalques do time foram decisivos para o novo tropeço no Campeonato Brasileiro.

"O São Paulo tem uma base formada e o Botafogo está tentando se reorganizar. Nosso time estava muito modificado. Não serve como desculpa, mas como alento. Muitas coisas foram vistas de ângulos diferentes, porque houve atletas improvisados e outros substituídos pelo cansaço. Mas mesmo com os titulares seria difícil", afirmou.

Atuar desfalcado vem sendo uma rotina para o Botafogo, que terá o retorno de jogadores como Jefferson e Ramírez, mas também perdeu outros, como Bolatii, para o seu próximo compromisso. Mancini destacou que a situação atrapalha a possibilidade do time reagir.

"Tenho a volta de alguns atletas e não terei outros. Em 10 dias, teremos 90% do grupo, vai ter o julgamento do Airton. Serão mais dois ou três jogos com essas dificuldades. Outras equipes têm os mesmos problemas e outras podem ter mais à frente. Espero que essa fase do Botafogo tenha fim", comentou.

Com 22 pontos, o Botafogo ocupa o 14º lugar no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, no Beira-Rio, diante do Internacional, pela 21ª rodada.