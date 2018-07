Vágner Mancini critica Vasco por buscar pontos no 'tapetão'

RIO - O técnico do Atlético-PR, Vágner Mancini, comentou na manhã desta terça-feira, no Rio, a decisão do Vasco de tentar conquistar os pontos da derrota por 5 a 1 para o time paranaense, domingo, em Joinville, no "tapetão". O treinador atleticano espera que a diretoria do clube carioca reveja sua posição, que visa salvar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"O Vasco deveria ganhar dentro de campo não só do Atlético-PR, mas também todos os outros jogos. O Vasco não caiu no último jogo", argumentou Mancini, durante fórum sobre futebol no Rio, para depois sugerir que a atitude de ingressar na Justiça Desportiva para conseguir os pontos foi premeditada. "Dentro de campo a gente via a vontade de todos do Vasco, a diretoria adentrou no gramado para que o jogo fosse interrompido, e aí a gente via, e os árbitros também viram, a vontade muito grande de levar para o tapetão", completou.

Mancini, que tem seu contrato encerrando no fim do ano e ainda não sabe se seguirá no Atlético-PR, disse ainda que o time cruzmaltino precisa disputar a segunda divisão até como uma forma de se reerguer no cenário futebolístico nacional. "O Vasco tem que botar a mão na consciência, saber que é um gigante do nosso futebol, mas que vai ter que passar pela Série B para retornar aí sim com um jogo mais perto do que é a sua tradição", ressaltou.