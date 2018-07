Vagner Mancini é anunciado como novo técnico do Atlético-PR

CURITIBA - O Atlético-PR anunciou oficialmente nesta quarta-feira que acertou a contratação do técnico Vagner Mancini. O clube informou que o novo treinador será apresentado no CT do Caju na próxima sexta, mas ele ainda não dirigirá a equipe no clássico deste domingo, contra o Coritiba, às 16 horas, no Couto Pereira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste confronto, o time será comandando pelo auxiliar-técnico Alberto Valentim, sendo que Mancini chegará ao Atlético para substituir Ricardo Drubscky, demitido na última segunda-feira. No cargo há mais de um ano, o treinador não resistiu ao início ruim do clube neste Brasileirão, no qual figura na penúltima posição, com apenas seis pontos em seis jogos disputados.

Mancini estava desempregado desde abril, quando foi demitido pelo Náutico, e nesta temporada também comandará a equipe paranaense na Copa do Brasil, na qual terá como próximo adversário o Paysandu, nos próximos dias 17 e 24 deste mês.

Hoje com 46 anos de idade, Mancini teve a sua primeira experiência como técnico na Sãocarlense, em 1999, antes de voltar a jogar profissionalmente pelo próprio time de São Carlos (SP) e assumir, em 2004, o Paulista, pelo qual fez história com a surpreendente conquista da Copa do Brasil de 2005. Depois disso, ele passou pelo comando de Al Nasr, Grêmio, Vitória, Santos, Vasco, Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport e finalmente o Náutico.