Vagner Mancini escancara condição física ruim do Botafogo

MACAÉ - Depois de ver o Botafogo empatar por 1 a 1 com o Vitória, em Macaé (RJ), neste domingo, e seguir na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Vagner Mancini voltou a causar polêmica dentro do clube que dirige ao fazer duras críticas à condição física da equipe carioca. Ele escancarou o problema ao dizer que "após os 20 minutos do segundo tempo" das partidas o time não consegue "fazer mais nada" produtivo dentro de campo.

Dez dias antes, após uma derrota por 2 a 0 para o Goiás, em Juiz de Fora (MG), o treinador já havia manifestado certa insatisfação ao dizer que estava trabalhando com um elenco de opções limitadas e que o Botafogo precisava de reforços para a continuidade da temporada.

No último domingo, o time botafoguense chegou a abrir 1 a 0 com um gol de Emerson no primeiro tempo, mas depois sofreu o empate na etapa final e não teve mais forças físicas para ter chance de buscar o resultado positivo, segundo apontou Mancini.

"Me incomoda o fato de você estar com o jogo na mão, com várias oportunidades para que saísse o segundo gol, aí de repente você entrega a bola ao adversário, o adversário sai do centro do campo, faz a jogada, a jogada acontece e sai o gol de empate. Aí eu tenho que ver o Botafogo com uma falta de força incrível, falta de físico, uma equipe que não consegue realizar nada após os 20 minutos do segundo tempo", afirmou o treinador, lembrando que o problema vem sendo recorrente.

"Isso aconteceu no jogo do Grêmio, aconteceu hoje e em outros jogos também. Essa é uma deficiência que temos hoje e que o mais rapidamente teremos de acertar após a Copa do Mundo, pois não temos mais tempo para isso agora, mas é visível a queda de força, dos níveis de força e de velocidade dos atletas de uma maneira geral, e isso tem nos prejudicado. Durante os jogos a gente tem sofrido muito a partir dos 20 minutos do segundo tempo", reforçou.