Vágner Mancini espera que Cruzeiro 'decole' no Campeonato Mineiro

BELO HORIZONTE - Recuperado da desastrosa estreia no Campeonato Mineiro, quando perdeu em casa para o Guarani de Divinópolis, o Cruzeiro conseguiu duas vitórias seguidas, sobre Tupi e Nacional de Nova Serrana, e confirmou a sua recuperação no torneio. No sábado, em Governador Valadares, diante do Democrata, o técnico Vágner Mancini espera que o time embale de vez na competição com uma terceira vitória consecutiva.

"Tenho dito aos atletas que é a chance para ''decolarmos'' no campeonato, porque você não consegue fazer nove pontos em sequência se não tiver mostrando um futebol que seja de razoável para bom. É importante que você tenha uma sequência de vitórias porque isso gera uma confiança extra, um entusiasmo, então é muito importante que a gente vença o jogo", disse.

Para que isso ocorra, Mancini cobra uma atuação melhor do Cruzeiro diante do Democrata. "Ainda falta muito, mas espero que jogue melhor do que jogou nos últimos jogos. Temos visto uma boa evolução na equipe, não só no aspecto ofensivo, que tem feito gols, mas de uma maneira geral. Espero que tenha mais evolução, que seja uma equipe mais consistente, porque dessa forma, passamos mais confiança para o torcedor", observou.

Mancini ressalta a necessidade do Cruzeiro impor seu estilo de jogo e qualidade técnica diante do Democrata para não ser surpreendido. "Temos que entrar com uma imposição para que nossa equipe leve vantagem em todos os aspectos, tático, técnico, físico, e dessa forma chegar à vitória", afirmou.