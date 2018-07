Vágner Mancini estreia no Brasileirão contra Corinthians O técnico Vágner Mancini, recentemente contratado para o comando técnico do Atlético Paranaense, estreou com um empate no meio da semana contra o Paysandu, em Belém, pela Copa do Brasil, mas seu primeiro teste no Campeonato Brasileiro, onde a equipe está na vice-lanterna com seis pontos, acontece neste domingo, às 16 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, contra o Corinthians, pela oitava rodada.