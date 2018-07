Vágner Mancini exalta entrada de Marcos no Cruzeiro O lateral Marcos teve sua primeira chance como titular do Cruzeiro diante do Tupi, no último domingo, e parece ter agradado Vágner Mancini. O treinador exaltou a postura do jogador, que inclusive participou do terceiro gol, na vitória por 3 a 0, e apontou que ele deve ter uma sequência como dono da posição.