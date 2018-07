Vagner Mancini faz mistério no Botafogo para o clássico

O técnico Vagner Mancini aumentou o mistério em relação à equipe do Botafogo que irá mandar a campo neste domingo, às 18h30, para o clássico contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após testar duas formações diferentes nos treinos de terça e quarta-feira, nesta quinta ele voltou a mexer no time - e prometeu fechar parte da atividade programada para sexta.

No treino desta quinta, Vagner Mancini voltou a escalar Lucas na lateral direita durante o coletivo. Ao longo da atividade, porém, sacou o lateral e colocou Edilson na função, além de substituir Zeballos e Yuri Mamute por Carlos Alberto e Gabriel, respectivamente.

O técnico terá praticamente todo o grupo à disposição para a partida. A única ausência certa é de Júnior Cesar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas o atacante Ferreyra também deve ficar de fora, já que passa por trabalho de recondicionamento físico. O meia Jorge Wagner está de saída do clube.