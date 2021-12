Vagner Mancini diz que Grêmio busca 'feito grandioso' para história: 'Vamos para guerra'

O técnico Vagner Mancini não admite jogar a toalha na briga do Grêmio contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, garantiu que, mesmo com uma situação muito delicada, precisando vencer as duas partidas que restam (Corinthians e Atlético-MG) e torcer por resultados paralelos, o elenco nunca desistiu. E disse que o grupo segue confiante. "Não deixamos de acreditar. Vamos em busca de um feito grandioso para ficar na história do Grêmio. Vamos pra guerra", resumiu.

Questionado sobre o ambiente hostil que o Grêmio enfrentará em São Paulo, neste domingo, por conta da possível revanche envolvida com o rebaixamento do Corinthians, em 2007, Mancini minimizou a pressão: "A torcida não vai jogar", declarou.

"Os mais apaixonados, óbvio que vão querer retaliações por aquilo que já aconteceu no passado. Temos que pensar de forma diferente, somos profissionais. A gente enxerga um jogo de futebol, 90 minutos, em que aquele que for melhor tem grandes chances de sair vencedor. Vamos até São Paulo enfrentar o Corinthians e a torcida do Corinthians. Mas a torcida do Corinthians não vai jogar", disse.

Mancini indicou, ainda, o substituto de Douglas Costa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e fica de fora da partida contra o Corinthians - a tendência é de que Jhonata Robert, autor do último gol contra o São Paulo, ocupe a posição. E também disse não acreditar que o atacante tenha forçado o cartão para não jogar em São Paulo. "É um jogador extremamente compromissado com o clube e com o elenco", assegurou.

Já o presidente Romildo Bolzan Junior aproveitou para convidar a torcida do Grêmio em São Paulo para comparecer no jogo diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Com o fim da punição, os torcedores podem retornar ao estádio também como visitantes. "Queremos a presença do nosso torcedor para essa batalha lá", convocou.