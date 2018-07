Vagner Mancini lamenta 'gol genial' em derrota do Botafogo

O Botafogo não conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro e sofreu a sua quinta derrota na retomada da competição graças a um lance definido com "genial" pelo técnico Vagner Mancini. O treinador destacou o gol marcado por Neto Baiano, praticamente do meio-campo, que deu a vitória ao Sport por 1 a 0, na noite de quarta-feira, na Ilha do Retiro, pela décima retomada do torneio nacional.

"Fizemos um primeiro tempo bom. Não demos muita chance ao Sport, mas tomamos o gol num lance genial do Neto", disse Mancini, que lamentou a queda de rendimento do Botafogo no segundo tempo da partida. "Na volta para o segundo tempo, nós tivemos uma queda de rendimento e algumas peças passaram a não funcionar. A equipe oscilou demais. Marcamos mal e demos espaço. No final apertamos, mas foi muito abaixo", completou.