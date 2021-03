Vagner Mancini não vai utilizar os atacantes André Luis e Madson no Corinthians

André Luis e Madson não vão ser utilizados pelo técnico Vagner Mancini no Corinthians. Os dois atacantes, que estavam treinando com os restante do grupo alvinegro há 15 dias, foram liberados pera negociar transferência com outros clubes.

André Luis voltou ao Parque São Jorge depois que sua venda para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, fracassou. Com contrato com o Corinthians até o fim de 2022, o jogador, de 23 anos, tem propostas de equipes das Séries A e B.

Aos 21 anos e com contrato até junho de 2023, Madson atuou emprestado pelo Fortaleza até setembro do ano passado e em seguida para o Oeste.

O atacante Everaldo, o Fessin também não vão ficar no Corinthians. O meio-campista Éderson acertou, nesta segunda-feira, com o Fortaleza, enquanto no domingo o atacante Davó foi emprestado ao Guarani. O goleiro Walter e o atacante Jonathan devem ir para o Cuiabá.