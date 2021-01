Vagner Mancini projeta mais 15 pontos para Corinthians ter vaga na Libertadores

Mostrando poder de recuperação após ter sido goleado no clássico contra o Palmeiras por 4 a 0, o Corinthians venceu o Sport por 3 a 0, na quinta-feira, em São Paulo, e chegou aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Com essa pontuação, o técnico Vagner Mancini destaca que não há mais risco de rebaixamento e projeta a conquista de mais 15 para obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Se encerra o primeiro objetivo, que era não ter mais nenhum perigo de descenso. Atingimos a pontuação faltando ainda oito jogos para o término e mudamos de objetivo pela somatória de pontos. Estamos mirando o G-6, acredito que com mais 15 pontos vamos buscar nosso objetivo. Ficou explícito que temos totais chances de chegar nesta vaga", disse o treinador.

Mancini exaltou a força emocional do elenco, que apenas três dias depois da derrota para o Palmeiras, que interrompeu uma sequência de sete jogos de invencibilidade, se superou em campo para conseguir a reabilitação no Brasileirão.

"Era muito importante a vitória, a gente estava muito focado, mesmo que fosse por menos gols. Era importante dar resposta à torcida e a nós mesmos. Sofremos uma derrota que doeu muito e era necessário que a reação viesse rápido. Demorou 72 horas, foram dias difíceis para assimilar, várias emoções que sentimos, a vitória vem realmente para dar uma melhorada no astral", destacou.

"Entre o jogo do Palmeiras e o jogo do Sport demos ênfase na parte emocional do grupo, estou muito satisfeito com ele, mostrou uma evolução emocional, chegamos ao terceiro gol, poderíamos ter feito mais, tivemos controle. O time não fez uma grande partida, mas foi tudo dentro do possível num espaço de 72 horas. Foi o time que mais chutou, que teve mais posse. Vitória que nos dá fôlego", completou o treinador.

O próximo compromisso do Corinthians é na segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, às 20 horas, novamente na Neo Química Arena. O time poderá ter a volta do venezuelano Otero, recuperado da covid-19. "Otero estará de volta na segunda, já estará a disposição para o treino desta sexta-feira", revelou Mancini.