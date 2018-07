Vagner Mancini quer esquecer pior jogo do ano e exige mudança geral à Chapecoense

A goleada por 5 a 1 sofrida contra o Flamengo na última quinta-feira tirou o sono do técnico Vagner Mancini. Ele afirmou categoricamente que a Chapecoense fez o seu pior jogo da temporada, salientando a importância de uma mudança geral, neste domingo, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), contra o Atlético Mineiro, para fazer com que o clube volte a vencer no Campeonato Brasileiro, em sua 10.ª rodada.

"Foi o pior jogo do ano. Não podemos jogar contra o Flamengo e dar liberdade para jogadores do nível de Diego e Guerrero. Isso foi cobrado antes da partida, mas não adianta apontar um culpado. Temos que fazer com que essa derrota seja um divisor de águas para que a Chape volte a jogar bem", resumiu Vagner Mancini.

Após um começo surpreendente, quando o time chegou a liderar, a Chapecoense acabou caindo de produção. Antes do vexame no Rio, perdeu em casa para o Botafogo por 2 a 0. São duas derrotas seguidas, que derrubaram o time para a 10.ª colocação com 13 pontos, contra 23 do líder Corinthians.

"Temos que mudar o nosso desempenho. Ter a mesma postura do começo do campeonato e também da Libertadores. Hoje a Chape não representa o que pode representar em campo. Vamos mudar esse comportamento para voltarmos a jogar bem", encerrou Vagner Mancini.

Apesar da crítica coletiva, o técnico deve repetir a mesma escalação que entrou em campo no Rio. As principais dúvidas são em cima do zagueiro Luiz Otávio e do atacante Túlio de Melo, que podem aparecer no time titular. Seria um bom momento para mudar.